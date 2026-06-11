В Самаре накажут риелтора за вымогательство квартиры и нападение на полицейских

«В мае 2025 года мужчина, занимаясь риелторской деятельностью, взялся оформить сделку по продаже квартиры знакомого. Он оформил жилье стоимостью 3,7 миллиона рублей на своего сына, а бывшему владельцу передал только 500 тысяч рублей. После этого мужчина проник в квартиру к знакомому и его супруге, потребовал вернуть полученные деньги и подписать документы о полном расчете», — рассказали в следственном управлении.