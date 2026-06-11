В Подмосковье задержали устроившего стрельбу возле школы угонщика

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, находившийся в неадекватном состоянии приезжий несколько раз выстрелил на улице, после чего, угрожая оружием местному жителю, отобрал у него машину. На угнанном автомобиле злоумышленник проехал несколько сотен метров и остановился возле здания школы. Там он снова произвел несколько выстрелов и направился к центральному входу, однако зайти внутрь не успел — его оперативно задержали росгвардейцы.