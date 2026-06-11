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В Подмосковье задержали устроившего стрельбу возле школы угонщика

Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который угнал автомобиль и устроил стрельбу из травматического пистолета возле школы в Московской области. Подозреваемый заявил, что нашел оружие на улице и использовал его для самообороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который под угрозой оружия угнал автомобиль, устроил стрельбу из травматического пистолета и пытался пройти в здание школы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, находившийся в неадекватном состоянии приезжий несколько раз выстрелил на улице, после чего, угрожая оружием местному жителю, отобрал у него машину. На угнанном автомобиле злоумышленник проехал несколько сотен метров и остановился возле здания школы. Там он снова произвел несколько выстрелов и направился к центральному входу, однако зайти внутрь не успел — его оперативно задержали росгвардейцы.

При задержании у мужчины изъяли травматический пистолет и 10 патронов. Сам подозреваемый, который ранее уже был судим за разбойное нападение, заявил силовикам, что нашел оружие на улице и использовал его исключительно в целях самообороны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.