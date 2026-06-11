Участники беспорядков в Северной Ирландии подожгли дом в спальном районе

В Белфасте (Северная Ирландия) участники антимигрантских беспорядков полностью сожгли жилой дом и несколько автомобилей. Об этом сообщил журналист информационной службы «Вести» Александр Хабаров, ставший очевидцем последствий ночных погромов.
По словам корреспондента, инцидент произошел в благополучном и тихом спальном районе города, где проживают в основном пенсионеры. Погромщики — молодые люди в черной одежде с закрытыми лицами — выбрали случайный дом и подожгли его. Огнем также были уничтожены припаркованные рядом машины. Сами хозяева сгоревшего жилья сейчас напуганы и категорически отказываются общаться с прессой на камеру из соображений безопасности.
«Хозяева отказываются от интервью — честно говоря, просто потому что боятся. На самом деле очень все это выглядит печально. <…> Трудно даже объяснить, но насилие есть насилие», — рассказал журналист.
Полиции удалось сдержать толпу и остановить группу агрессивных молодых людей, которые пытались прорваться к городскому отелю, где временно размещены просители убежища.
Масштабные антимигрантские протесты, переросшие в погромы и столкновения с полицией, начались в Белфасте после резонансного инцидента — нападения с ножом на местных жителей, которое совершил выходец из Судана.