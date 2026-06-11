Участники беспорядков в Северной Ирландии подожгли дом в спальном районе

По словам корреспондента, инцидент произошел в благополучном и тихом спальном районе города, где проживают в основном пенсионеры. Погромщики — молодые люди в черной одежде с закрытыми лицами — выбрали случайный дом и подожгли его. Огнем также были уничтожены припаркованные рядом машины. Сами хозяева сгоревшего жилья сейчас напуганы и категорически отказываются общаться с прессой на камеру из соображений безопасности.