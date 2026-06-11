Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве участника «Дома-2»

Коллегия присяжных заседателей Измайловского районного суда Москвы признала сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового виновным в убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового был вынесен в понедельник, 9 июня 2026 года.
По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, переросший в поножовщину. В ходе ссоры Берестовой нанес Лукину 91 удар ножом. От полученных многочисленных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.