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Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве участника «Дома-2»

В Москве завершился суд над сценаристом популярного ситкома. Присяжные признали Станислава Берестового виновным в убийстве звезды реалити-шоу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Коллегия присяжных заседателей Измайловского районного суда Москвы признала сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового виновным в убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового был вынесен в понедельник, 9 июня 2026 года.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, переросший в поножовщину. В ходе ссоры Берестовой нанес Лукину 91 удар ножом. От полученных многочисленных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.