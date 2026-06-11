Главу предприятия обвинили в гибели людей после взрыва у Финляндского вокзала

Следователи предъявили обвинение одному из учредителей химического производства на Минеральной улице, где 8 июня произошел взрыв и пожар, сообщили в пресс-службе ГСУ К России по Петербургу. Четыре человека погибли, еще двое пострадали и попали в больницу.