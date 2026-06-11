Кастинг на 3 млн: в Волгограде судят организаторов лжеагентства для моделей

По данным следствия, мошенники действовали с апреля по ноябрь 2024 года в центре Волгограда в специально арендованном офисе. Они разместили в интернете объявления о проведении кастинга для съёмок в сериалах и рекламных роликах, а также о наборе моделей для рекламы одежды известных брендов на сайтах маркетплейсов.