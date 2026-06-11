Кастинг на 3 млн: в Волгограде судят организаторов лжеагентства для моделей

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение против четырёх молодых людей от 20 до 25 лет, которые под видом модельного агентства «ETA» обманули 25 человек почти на 3 млн рублей.
По данным следствия, мошенники действовали с апреля по ноябрь 2024 года в центре Волгограда в специально арендованном офисе. Они разместили в интернете объявления о проведении кастинга для съёмок в сериалах и рекламных роликах, а также о наборе моделей для рекламы одежды известных брендов на сайтах маркетплейсов.
«Каждому пришедшему в офис после короткой беседы сообщали, что он успешно прошёл кастинг и идеально подходит на роль или в модельный проект. А затем предлагали пройти дорогостоящее обучение актёрскому, вокальному, хореографическому и модельному мастерству. Это якобы гарантировало участие в крупных медийных проектах», — рассказывает представитель прокуратуры области Оксана Черединина.
Используя специальные инструкции и методы психологического давления, злоумышленники уговаривали доверчивых волгоградцев брать крупные кредиты прямо на месте — в офисе работали кредитные агенты, сотрудничавшие со многими банками. Деньги поступали на счета жертв, а те сразу же переводили их мошенникам в счёт оплаты «услуг».
На деле никаких договорённостей с организаторами медийных проектов у агентства не было. Ни трудоустроить, ни обучить кого-либо сфере шоу-бизнеса они не могли.
Теперь судьбу четверых фигурантов в возрасте от 20 до 25 лет решит Центральный райсуд. За мошенничество им грозит до 10 лет колонии.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как аферисты обманули жительницу волгоградской глубинки — женщину так запугали, что она не рассказывала о происходящем даже мужу.