Не пожалел собственную грудную дочь. Маньяк-поджигатель убил 10 человек

В больной голове рецидивиста возник чудовищный план. Дело в том, что в гостях у приятеля были также бывшая супруга и родная дочь Захарченко. Девочке ещё не исполнилось и полугода. Опасаясь разоблачения и затаив обиду на бывшую жену, он облил вещи горючей смесью и поджёг. В огне погибли четыре человека, включая его экс-супругу, её мать и его собственную новорождённую дочь.