Не пожалел собственную грудную дочь. Маньяк-поджигатель убил 10 человек

Жители небольшого города в Челябинской области долго не могли поверить, что серийные пожары, уносившие целые семьи, — дело рук одного человека. Им оказался местный житель Андрей Захарченко, внешне неприметный человек. В 2016 году суд отправил его в колонию особого режима до конца жизни, признав виновным в гибели десяти человек, включая малышей и его собственного ребёнка-младенца.
Chel.aif.ru вспоминает серийного убийцу-поджигателя по прозвищу «Маньяк-Пироман».
«Сломанный» старт
Андрей Захарченко родился в 1978 году в городе Карталы. Родители злоупотребляли алкоголем. Окончив девять классов, он выбрал криминальный путь.
Ещё до громких и страшных событий Захарченко успел получить судимости, в том числе за убийство, но вышел на свободу досрочно.
Жажда мести и убийство за 60 рублей
Первое страшное преступление он совершил в мае 2011 года. Поводом стала банальная кража. После застолья в гостях у приятеля Захарченко забыл телефон. Вернувшись ночью, он забрался в квартиру по газовой трубе. Пока хозяева спали, мужчина прихватил 60 рублей наличными и пару женских туфель.
В больной голове рецидивиста возник чудовищный план. Дело в том, что в гостях у приятеля были также бывшая супруга и родная дочь Захарченко. Девочке ещё не исполнилось и полугода. Опасаясь разоблачения и затаив обиду на бывшую жену, он облил вещи горючей смесью и поджёг. В огне погибли четыре человека, включая его экс-супругу, её мать и его собственную новорождённую дочь.
Интересно, что на первых порах правоохранители сняли с него подозрения — камеры зафиксировали, как он покинул подъезд задолго до возгорания. Оказавшись на воле, маньяк и не думал останавливаться…
Три года ада
Избежав наказания, Захарченко не успокоился. В сентябре 2011 года он попытался сжечь двух женщин, которые спали в доме. Жертвам удалось выжить, вовремя потушив огонь. Их спасло чудо, и они не пополнили статистику жертв преступника.
В 2012 году Захарченко сменил тактику убийств. В драке со случайным собутыльником рецидивист забил мужчину камнем и руками, сбросил ещё живого в яму, а затем добил ударом ноги по голове и завалил мусором.
Все его преступления носили странный характер. Он практически ничего не приобретал или воровал у жертв какие-то мелочи, то есть корыстный мотив не просматривался. Маньяк или почувствовал себя неуловимым, или ему просто нравилось лишать жизни.
Последняя трагедия разыгралась в марте 2014 года. Мужчина пришёл к дому знакомой, которая отвергла его ухаживания. Внутри находились её сестра, её парень и трое детей в возрасте четырёх, семи и десяти лет. Пробравшись в прихожую, он устроил поджог. Ветхое деревянное строение вспыхнуло моментально. Все пятеро, включая малышей, задохнулись в дыму.
Возмездие настигло
Следователи проделали колоссальную работу: более 50 свидетелей и 25 сложных экспертиз (включая генетические) доказали причастность поджигателя. Он признался во всём спокойно, без эмоций, не проявляя ни капли раскаяния.
На суде Захарченко отрёкся от признательных показаний, данных на допросах, заявив, что лишь «проник в жилище». Однако в 2016 году Челябинский областной суд вынес вердикт: пожизненное заключение за убийство десяти человек и покушение на убийство. Суд также обязал его выплатить родственникам погибших компенсацию в 2,5 миллиона рублей.
Десять лет Захарченко уже провёл в «Чёрном дельфине», одной из самых жестоких тюрем России. Он пытался оспорить приговор в Верховном суде, но правосудие оставило маньяка гнить на пожизненном без надежды увидеть белый свет.