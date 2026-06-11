В Воронеже умерла обучившая сотни иностранцев русскому языку педагог ВГУ

Скончалась старший преподаватель кафедры русского языка Института международного образования Воронежского государственного университета Лилия Ерёмина. Педагога не стало в среду, 10 июня, в возрасте 85 лет. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.
Лилия Алексеевна была опытным, высококвалифицированным преподавателем русского языка как иностранного. Её трудовой стаж насчитывает более 40 лет. За эти годы Лилия Ерёмина подготовила сотни иностранных граждан к обучению на основных факультетах ВГУ и в других вузах России.
Педагога трижды отправляли в командировки за границу. Лилию Алексеевну помнят в вузах Австрии, Германии и Китая.
За свой труд преподаватель была неоднократно награждена грамотами и благодарственными письмами разных уровней.