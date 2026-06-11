В Воронеже умерла обучившая сотни иностранцев русскому языку педагог ВГУ

Лилия Алексеевна была опытным, высококвалифицированным преподавателем русского языка как иностранного. Её трудовой стаж насчитывает более 40 лет. За эти годы Лилия Ерёмина подготовила сотни иностранных граждан к обучению на основных факультетах ВГУ и в других вузах России.