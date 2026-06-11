Спор о месте на рыбалке в Волгоградской области закончился стрельбой

В результате стрельбы 35-летний волгоградец получил огнестрельное проникающее ранение головы. Его 36-летний приятель пострадал меньше, но тоже получил серьезные травмы — ранения грудной клетки и левого плеча. Одному из раненых удалось связаться с родственником и сообщить о случившемся. Тот немедленно выехал на место, но по пути остановился на посту ДПС в селе Большие Чапурники и рассказал о произошедшем сотрудникам Госавтоинспекции.