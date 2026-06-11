Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У воронежцы изъяли сигарет без акцизных марок на сумму более 2,6 млн руб

В Воронеже будут судить нелегального торговца табаком.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожный райсуд поступило уголовное дело торговца нелегальным табаком.

В январе 2026 года 49-летний мужчина закупил товар на улице Холмистой и организовал канал сбыта на территории продуктовой базы. А в качестве склада использовал обычный гаражный бокс.

Оперативники ЭБиПК в ходе обыска изъяли партию сигарет без обязательных акцизных марок на сумму более 2,6 млн рублей.

Теперь мужчину будут судить за сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.