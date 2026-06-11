9-летний водитель квадроцикла наехал на 7-летнего велосипедиста в Лунинце

Необычное ДТП произошло в городе Лунинец, что в Брестской области — 9-летний водитель квадроцикла наехал на 7-летнего велосипедиста, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Дело было 9 июня около 18.45. Правоохранители рассказали, что, по предварительной информации, 9-летний мальчик ехал на квадроцикле по улице Андрея Макаенка. Около дома № 14 он наехал на 7-летнего велосипедиста. Тот ехал по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате столкновения последний получил травмы и после оказания медпомощи был отпущен домой. Уточняется, что ключи от квадроцикла ребенку передала мама, чтобы сын покатался.
Мать оштрафовали на пять базовых величин (225 белорусских рублей) за передачу права управления лицу, не имеющему такого права. А квадроцикл доставили на охраняемую стоянку.
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