9-летний водитель квадроцикла наехал на 7-летнего велосипедиста в Лунинце

Дело было 9 июня около 18.45. Правоохранители рассказали, что, по предварительной информации, 9-летний мальчик ехал на квадроцикле по улице Андрея Макаенка. Около дома № 14 он наехал на 7-летнего велосипедиста. Тот ехал по краю проезжей части в попутном направлении.