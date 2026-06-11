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В Брянской области повреждены тринадцать домов при обстреле ВСУ

БРЯНСК, 11 июн — РИА Новости. Тринадцать домов и здание администрации поселка Белая Березка в Брянской области повреждены при обстреле со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Источник: © РИА Новости

«Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РЗСО “Град”. По предварительным данным, повреждено десять многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен. Никто из жителей не пострадал», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.