В Брянской области повреждены тринадцать домов при обстреле ВСУ

«Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РЗСО “Град”. По предварительным данным, повреждено десять многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен. Никто из жителей не пострадал», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.