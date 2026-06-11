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В Воронежской области автомобиль протаранил забор школы, есть пострадавшие

В Бутурлиновке Воронежской области произошло ДТП: легковой автомобиль на высокой скорости врезался в забор школы № 1. В результате аварии травмы получила педагог учебного заведения. Инцидент случился 11 июня около 11:00, когда на пришкольной территории находились дети из летнего лагеря.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Бутурлиновка Воронежской области легковой автомобиль на высокой скорости врезался в забор школы № 1. В результате происшествия травмы получила педагог учебного заведения. Об этом сообщает ГТРК «Воронеж».

Инцидент произошел в четверг, 11 июня, около 11:00. По предварительной информации, в момент аварии на пришкольной территории находились дети, посещающие летний лагерь. Никто из школьников не пострадал, однако находившиеся во дворе дети сильно испугались.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Информации о тяжести состояния пострадавшей учительницы на данный момент не поступало.