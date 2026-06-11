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Больницы Петербурга массово эвакуируют из-за писем лжеминера

Пациенты и персонал были выведены из зданий поликлиник и больниц.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге прошла массовая эвакуация из медицинских учреждений. Пациенты и персонал были выведены из зданий поликлиник № 48 на Благодатной улице и № 51 на проспекте Космонавтов, а также из Николаевской больницы в Петергофе. Причиной этому стало сообщение о заложенной бомбе.

— Вроде эвакуация происходит из-за минирования, — поделились очевидцы.

К слову, неизвестный написал и в редакцию «КП-Петербург», оставив свои данные и угрожающее послание.

На данный момент информация о подтверждении или опровержении этих сведений не поступала. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее, 10 июня, из-за сообщения о лжеминировании получили и городские районные суды Петербурга. Так, было эвакуировано несколько судов, но после проверки, которая не показала никаких подозрительных и опасных предметов, всех запустили обратно.