Больницы Петербурга массово эвакуируют из-за писем лжеминера

В Петербурге прошла массовая эвакуация из медицинских учреждений. Пациенты и персонал были выведены из зданий поликлиник № 48 на Благодатной улице и № 51 на проспекте Космонавтов, а также из Николаевской больницы в Петергофе. Причиной этому стало сообщение о заложенной бомбе.