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Женщина погибла в страшном ДТП в Нижегородской области

Водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил безопасную скорость, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

Трагическая авария с летальным исходом случилась 10 июня в Бутурлинском округе Нижегородской области. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошёл в 16:54 на 11‑м километре трассы Бутурлино — Сурки. Водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил безопасную скорость, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погибла 77‑летняя пассажирка — смерть наступила на месте происшествия. Водитель (73 года) и ещё одна пассажирка (69 лет) получили травмы.

Ранее водитель мотоцикла пострадал из-за ДТП в Нижнем Новгороде.