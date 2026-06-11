Женщина погибла в страшном ДТП в Нижегородской области

Трагическая авария с летальным исходом случилась 10 июня в Бутурлинском округе Нижегородской области. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошёл в 16:54 на 11‑м километре трассы Бутурлино — Сурки. Водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил безопасную скорость, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП погибла 77‑летняя пассажирка — смерть наступила на месте происшествия. Водитель (73 года) и ещё одна пассажирка (69 лет) получили травмы.
Ранее водитель мотоцикла пострадал из-за ДТП в Нижнем Новгороде.