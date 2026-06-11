Один человек погиб и девять пострадали при ДТП с маршруткой в Смоленске

Днем 11 июня на Краснинском шоссе в Смоленске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Пассажирское маршрутное такси съехало с дороги и протаранило дерево. Об этом сообщает ИА «Рабочий путь».
По предварительным данным, в результате столкновения один из пассажиров погиб на месте от полученных травм. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения города.
В настоящее время на Краснинском шоссе продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.