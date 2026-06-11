Четыре игрока ФК «Краснодар» внесены в базу украинского «Миротворца»*

Спортсменам вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также обвинения в поддержке проведения специальной военной операции.
Поводом для внесения в базу послужила акция, проведенная во время матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», который состоялся в Москве в марте 2026 года. Отмечается, что часть средств, собранных в рамках инициативы букмекерской компании Fonbet «Важен каждый!», была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.
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