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Четыре игрока ФК «Краснодар» внесены в базу украинского «Миротворца»*

Четыре футболиста футбольного клуба «Краснодар» — Валентин Пальцев, Артем Хмарин, Хуан Боселли и Жубал — включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским и запрещен в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ресурса.

Источник: Коммерсантъ

Спортсменам вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также обвинения в поддержке проведения специальной военной операции.

Поводом для внесения в базу послужила акция, проведенная во время матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», который состоялся в Москве в марте 2026 года. Отмечается, что часть средств, собранных в рамках инициативы букмекерской компании Fonbet «Важен каждый!», была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.

Ресурс «Миротворец»* публикует персональные данные людей, которых авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. Сайт был заблокирован в России.

*- признан экстремистским и запрещен в РФ.