Четыре игрока ФК «Краснодар» внесены в базу украинского «Миротворца»*

Поводом для внесения в базу послужила акция, проведенная во время матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», который состоялся в Москве в марте 2026 года. Отмечается, что часть средств, собранных в рамках инициативы букмекерской компании Fonbet «Важен каждый!», была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.