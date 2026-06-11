Драма на рыбалке: пенсионер расстрелял занявших «его» место под Волгоградом

В Калачёвском районе 63-летний местный житель расстрелял конкурентов за место для рыбалки. Один ранен в голову, другой — в грудь и плечо.
Двое жителей Волгограда, приехали рыбачить к шлюзам в посёлке Пархоменко Калачёвского района. Но отдохнуть спокойно не удалось. На том же месте появился 63-летний житель посёлка Береславка и потребовал, чтобы они покинули «его» территорию.
Завязалась словесная перепалка, после которой пенсионер ушёл. Однако на этом он не успокоился. Дома мужчина взял охотничье ружьё и вернулся обратно к шлюзам.
«Подъехав к месту конфликта, он произвёл два выстрела по своим оппонентам. 35-летний волгоградец получил огнестрельное проникающее ранение головы. Его 36-летний приятель — ранения грудной клетки и левого плеча», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.
Один из раненых сумел дозвониться до родственника и рассказать о случившемся. Тот сразу выехал на помощь, но по пути остановился на посту ДПС в селе Большие Чапурники и сообщил о произошедшем сотрудникам Госавтоинспекции. Информация мгновенно ушла в отдел МВД по Калачёвскому району.
Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчина во всём сознался. «ИЖ-27» 12-го калибра у него изъяли, как и 72 патрона. Возбуждено уголовное дело. Один из раненых остаётся в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее в Волгограде осудили членов ОПГ, уничтоживших больше 1000 краснокнижных сайгаков.