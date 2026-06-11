Драма на рыбалке: пенсионер расстрелял занявших «его» место под Волгоградом

Один из раненых сумел дозвониться до родственника и рассказать о случившемся. Тот сразу выехал на помощь, но по пути остановился на посту ДПС в селе Большие Чапурники и сообщил о произошедшем сотрудникам Госавтоинспекции. Информация мгновенно ушла в отдел МВД по Калачёвскому району.