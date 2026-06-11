Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженер ДРСУ оштрафован на 600 тысяч рублей за подкуп чиновника на Кубани

Суд наказал инженера Павловского ДРСУ за коррупцию при исполнении госконтракта.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор главному инженеру НАО «Павловское ДРСУ» Алексею Снежко. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 291 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года Снежко, руководя строительством дороги по госконтракту в Павловском районе, передал 50 тысяч рублей начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор». С помощью незаконного вознаграждения инженер пытался ускорить процесс согласования и подбора специальных рецептур щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, необходимых для выполнения работ.

В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, — штраф в размере 600 тысяч рублей, что составляет двенадцатикратную сумму взятки. Для обеспечения выплаты штрафа суд оставил в силе арест, ранее наложенный на имущество осужденного.