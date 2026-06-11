Инженер ДРСУ оштрафован на 600 тысяч рублей за подкуп чиновника на Кубани

Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года Снежко, руководя строительством дороги по госконтракту в Павловском районе, передал 50 тысяч рублей начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор». С помощью незаконного вознаграждения инженер пытался ускорить процесс согласования и подбора специальных рецептур щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, необходимых для выполнения работ.