Инженер ДРСУ оштрафован на 600 тысяч рублей за подкуп чиновника на Кубани

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор главному инженеру НАО «Павловское ДРСУ» Алексею Снежко. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 291 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года Снежко, руководя строительством дороги по госконтракту в Павловском районе, передал 50 тысяч рублей начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор». С помощью незаконного вознаграждения инженер пытался ускорить процесс согласования и подбора специальных рецептур щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, необходимых для выполнения работ.
В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, — штраф в размере 600 тысяч рублей, что составляет двенадцатикратную сумму взятки. Для обеспечения выплаты штрафа суд оставил в силе арест, ранее наложенный на имущество осужденного.