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Экс-директору сормовского ДУКа Шумилкову продлили арест в СИЗО до 14 июля

Фигурант обвиняется в финансовом подкупе.

Источник: Время

Экс-директору сормовского домоуправляющей компании Николаю Шумилкову продлили арест в СИЗО до 14 июля. Об этом сообщили в Сормовском районном суде.

Так, суд отказала в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников о замене меры пресечения на домашний арест или залог.

Справка:

Шумилков Николай Михайлович родился 20 декабря 1961 года. Окончил Ивановский энергетический институт, Волго-Вятскую академию государственной службы. Работал по распределению в Тюменской области на Самотлорском месторождении.

В 1987 году переехал в Горький, работал на заводе «Красное Сормово» старшим инженером инженера по оборудованию на реконструкции Сормовского Дворца культуры, затем работал на том же заводе начальником электротехнической лаборатории.

В 1990 году работал в качестве руководителя четвертого отряда МЖК на строительстве домов по улице Дмитрия Павлова. По возвращении на «Красное Сормово» занял пост заместителя главного энергетика завода по электрочасти.

С 1992 года Николай Михайлович — главный инженер Сормовской ДЭЗ, а с 1997 года — ее директор. На данный момент возглавляет крупнейшую управляющую компанию Нижнего Новгорода- ДУК Сормовского района.

С 2000 г. по 2015 г. — депутат городской Думы г. Н. Новгорода пяти созывов, с 2003 г. — председатель постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

С 2016 г. по 2021 г. — депутат Законодательного собрания Нижегородской области.