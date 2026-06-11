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На Кубани подсчитывают ущерб после залпового ливня в двух районах

В Калининском и Северском районах ликвидируют последствия ливней.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае приступили к оценке ущерба, нанесенного залповыми ливнями Калининскому и Северскому районам. На текущий момент в большинстве пострадавших населенных пунктов вода уже покинула жилые сектора, сообщает оперштаб Кубани.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Калининском районе. В станице Старовеличковской стихия затронула 47 приусадебных участков, при этом в 25 жилых домов зашла вода. Еще четыре двора пострадали в самой станице Калининской. Сейчас над ликвидацией последствий работают 49 специалистов и 12 единиц техники, включая силы МЧС России. Идет откачка воды и расчистка территорий.

В Северском районе под удар попал поселок Черноморский: здесь было подтоплено 10 дворов, в двух случаях вода проникла внутрь домов. Специальные комиссии продолжают обследование территорий для фиксации нанесенного ущерба.

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