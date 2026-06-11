На Кубани подсчитывают ущерб после залпового ливня в двух районах

В Краснодарском крае приступили к оценке ущерба, нанесенного залповыми ливнями Калининскому и Северскому районам. На текущий момент в большинстве пострадавших населенных пунктов вода уже покинула жилые сектора, сообщает оперштаб Кубани.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Калининском районе. В станице Старовеличковской стихия затронула 47 приусадебных участков, при этом в 25 жилых домов зашла вода. Еще четыре двора пострадали в самой станице Калининской. Сейчас над ликвидацией последствий работают 49 специалистов и 12 единиц техники, включая силы МЧС России. Идет откачка воды и расчистка территорий.
В Северском районе под удар попал поселок Черноморский: здесь было подтоплено 10 дворов, в двух случаях вода проникла внутрь домов. Специальные комиссии продолжают обследование территорий для фиксации нанесенного ущерба.