Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи

— Во время выполнения рейса резко ухудшилось самочувствие пассажира. Женщине оказана первая помощь бригадой бортпроводников. Но ее состояние не стабилизировалось и медики, оказавшиеся на борту, рекомендовали госпитализацию, — рассказали представители «Уральских авиалиний».