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Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Сочи из-за самочувствия пассажирки.

Источник: Комсомольская правда

Борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6−1597 Челябинск — Анталья, незапланированно приземлился в Сочи. Воздушное судно встретили медики. В пресс-службе авиакомпании объяснили, что стало причиной случившегося.

— Во время выполнения рейса резко ухудшилось самочувствие пассажира. Женщине оказана первая помощь бригадой бортпроводников. Но ее состояние не стабилизировалось и медики, оказавшиеся на борту, рекомендовали госпитализацию, — рассказали представители «Уральских авиалиний».

Самолет должен был продолжить полет. Однако из-за временных ограничений аэропорт Сочи закрыли. Борт вынужденно находился в Сочи более семи часов. В данный момент воздушное судно готовится к вылету в пункт назначения.

Из-за сложившейся ситуации сдвинулось время вылета следующих рейсов, запланированных на данном самолете. Речь идет о полетах Анталья — Волгоград, Волгоград — Анталья, а также Анталья — Домодедово за 11 и частично 12 июня.

С пассажирами на связи представители авиакомпании. Они контролируют ситуацию, а также следят за соблюдением прав.