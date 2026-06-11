Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи

Борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6−1597 Челябинск — Анталья, незапланированно приземлился в Сочи. Воздушное судно встретили медики. В пресс-службе авиакомпании объяснили, что стало причиной случившегося.
— Во время выполнения рейса резко ухудшилось самочувствие пассажира. Женщине оказана первая помощь бригадой бортпроводников. Но ее состояние не стабилизировалось и медики, оказавшиеся на борту, рекомендовали госпитализацию, — рассказали представители «Уральских авиалиний».
Самолет должен был продолжить полет. Однако из-за временных ограничений аэропорт Сочи закрыли. Борт вынужденно находился в Сочи более семи часов. В данный момент воздушное судно готовится к вылету в пункт назначения.
Из-за сложившейся ситуации сдвинулось время вылета следующих рейсов, запланированных на данном самолете. Речь идет о полетах Анталья — Волгоград, Волгоград — Анталья, а также Анталья — Домодедово за 11 и частично 12 июня.
С пассажирами на связи представители авиакомпании. Они контролируют ситуацию, а также следят за соблюдением прав.