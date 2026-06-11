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Пограничники выявили 12 фактов незаконного ввоза беспилотников из ЕС

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Белорусские пограничники выявили 12 фактов незаконного ввоза беспилотных летательных аппаратов из стран Европейского союза с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, некоторые случаи произошли совсем недавно. Так, в понедельник, 8 июня, брестские пограничники задержали гражданина Беларуси неподалеку от государственной границы.

«При себе у мужчины был беспилотник самолетного типа кустарного производства и средства для его запуска», — говорится в сообщении.

Беспилотник и комплектующие изъяли для дальнейшего разбирательства, отметили в ГПК. В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

Кроме того, в его действиях усматриваются нарушения правил использования воздушного пространства и законодательства о гражданских БПЛА.

Еще один случай зафиксирован во вторник, 9 июня. Отмечается, что житель Лиды пытался ввезти через пункт пропуска Брузги из Евросоюза сразу два беспилотных летательных аппарата. Они также были изъяты сотрудниками Гродненской погрангруппы.

В ГПК напомнили, что в соответствии с указом президента Беларуси № 297 гражданам запрещены ввоз, хранение, эксплуатация, оборот и изготовление гражданских беспилотников и авиамоделей.

За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штраф и конфискацию техники. При повторном нарушении в течение года может наступать уголовная ответственность.

Также в ведомстве уточнили, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены дополнительные штрафные санкции до 50 базовых величин (2 250 белорусских рублей).

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