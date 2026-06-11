Пограничники выявили 12 фактов незаконного ввоза беспилотников из ЕС

По данным ведомства, некоторые случаи произошли совсем недавно. Так, в понедельник, 8 июня, брестские пограничники задержали гражданина Беларуси неподалеку от государственной границы.
«При себе у мужчины был беспилотник самолетного типа кустарного производства и средства для его запуска», — говорится в сообщении.
Беспилотник и комплектующие изъяли для дальнейшего разбирательства, отметили в ГПК. В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима.
Кроме того, в его действиях усматриваются нарушения правил использования воздушного пространства и законодательства о гражданских БПЛА.
Еще один случай зафиксирован во вторник, 9 июня. Отмечается, что житель Лиды пытался ввезти через пункт пропуска Брузги из Евросоюза сразу два беспилотных летательных аппарата. Они также были изъяты сотрудниками Гродненской погрангруппы.
В ГПК напомнили, что в соответствии с указом президента Беларуси № 297 гражданам запрещены ввоз, хранение, эксплуатация, оборот и изготовление гражданских беспилотников и авиамоделей.
За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штраф и конфискацию техники. При повторном нарушении в течение года может наступать уголовная ответственность.
Также в ведомстве уточнили, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены дополнительные штрафные санкции до 50 базовых величин (2 250 белорусских рублей).