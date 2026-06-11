Нижегородцу, попавшему в неогороженный котлован, выплатят компенсацию

Автомобилисту, попавшему в неогороженный ремонтный котлован на дороге, выплатят компенсацию. Возместить ущерб должен будет «Объединенный коммунальный оператор», сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.
Нижегородский районный суд рассмотрел дело по иску владельца автомобиля, который пострадал, угодив в котлован. По словам истца, временных ограждений и знаков проведения работ не было. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта превысила рыночную стоимость автомобиля.
В итоге с «ОКО» взыскали 897 483 рубля, расходы на досудебную и судебную экспертизу, госпошлину, почтовые расходы, расходы на представителя в общей сумме более 70 тысяч рублей.
Решение суда неокончательное — оно еще не вступило в законную силу.
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