В Горячем Ключе спустя три дня поисков нашли тело утонувшей в озере девочки

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Сил родным и близким пережить эту страшную трагедию. Благодарим всех, кто помогал в поисковой операции», — говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла 8 июня. Школьница отдыхала со сверстницей на озере Круглом. Девочки решили прокатиться на сап-борде, который одолжили у совершеннолетнего знакомого. Отмечается, что у подруг не было ни спасательных жилетов, ни страховки, а одна из них и вовсе не умела плавать. В результате ребенок утонул.
Поиски тела продолжались трое суток. Несмотря на то, что глубина озера составляет всего от 2 до 5 метров, задачу специалистам усложняло большое количество водорослей. В работах участвовали водолазы и волонтеры. 11 июня тело ребенка было найдено.
Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский выразил соболезнования семье девочки и напомнил, что на озере Круглом купальный сезон еще не открыт. Плавать там запрещено.
Несмотря на запрет, недавнюю трагедию и специалистов, которые ежедневно погружались на дно в поисках тела, отдыхающие продолжали купаться в озере и делают это и по сей день.