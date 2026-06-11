В Горячем Ключе спустя три дня поисков нашли тело утонувшей в озере девочки

Напомним, трагедия произошла 8 июня. Школьница отдыхала со сверстницей на озере Круглом. Девочки решили прокатиться на сап-борде, который одолжили у совершеннолетнего знакомого. Отмечается, что у подруг не было ни спасательных жилетов, ни страховки, а одна из них и вовсе не умела плавать. В результате ребенок утонул.