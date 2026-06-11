В райцентре под Воронежем Haval Jolion столкнулся с 5 машинами, сбил женщину и врезался в забор школы

ДТП произошло в 11.05 на улице Ленина. По предварительным данным дорожной полиции, 55-летний водитель Haval Jolion, не соблюдая дистанцию, врезался во впереди движущийся Hyundai Tucson. От удара его отбросило на встречный Great Wall и стоящую «Ладу Гранта», дальше он покатился и на перекрестке с улицей Красной врезался в Datsun и стоящий Haval M6, потом сбил барьерное ограждение и 72-летнюю женщину, идущую по тротуару. И в финале врезался в забор школы.