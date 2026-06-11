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В Воронеже профессору агроуниверситета ужесточили наказание за взятку в полмиллиона

Кроме штрафа экс-завкафедрой воронежского вуза получил условный срок, хотя прокурор требовал реальный.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский областной суд пересмотрел решение Центрального райсуда и ужесточил наказание профессору за взятку в крупном размере. Речь о бывшем завкафедрой информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем ВГАУ, который будучи зампредседателя диссертационного совета, обещал своей подопечной успешную защиту диссертации — за 500 тыс рублей. В итоге дама деньги перечислила, ученую степень кандидата экономических наук получила. Только вот профессора осудили.

Первоначально его оштрафовали на 2 млн руб, лишили права заниматься педагогической деятельностью в сфере образования на четыре года, а те 500 тыс руб конфисковали в доход государства.

Но прокурор посчитал наказание слишком мягким, попросив усилить осужденному наказание до восьми лет лишения свободы.

— Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского облсуда пересмотрела приговор: добавив профессору четыре года условно с испытательным сроком четыре года. В остальной части приговор оставлен без изменения, — сообщила пресс-служба Воронежского облсуда.

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