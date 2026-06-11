При атаке ВСУ в Брянской области погиб мужчина

При ударе ВСУ по Белой Березке Брянской области погиб мужчина. Три человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Еще одна бесчеловечная атака ВСУ по Белой Березке. В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянии», — написал он.
По его словам, медики делают все возможное, чтобы помочь раненым.
Ранее поселок также подвергался атакам ВСУ. Так, 6 июня пять человек, в том числе четверо детей, пострадали при ударе дронов-камикадзе по движущемуся автомобилю. Всех раненых доставили в больницу.
А 23 мая житель Брянской области погиб в результате атаки дрона на движущийся автомобиль. Ковальчук тогда выразил глубокие соболезнования семье погибшего.
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