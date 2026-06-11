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В Нидерландах три человека погибли при наезде автомобиля на группу велосипедистов

В Нидерландах автомобиль въехал в группу школьников-велосипедистов. В результате погибли двое детей и один взрослый. Еще четверо детей в тяжелом состоянии доставлены в больницы Бельгии и Нидерландов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате наезда автомобиля на группу школьников-велосипедистов в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов. Об этом сообщает региональный телеканал Omroep Zeeland.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (13:30 мск) на автодороге в районе населенного пункта Терхоле. Автомобиль въехал в группу детей, участвовавших в школьной поездке, и сопровождавших их взрослых. В результате погибли двое детей и один взрослый.

Еще четверо детей в тяжелом состоянии экстренно доставлены в ближайшие больницы в Бельгии и Нидерландах. Среди них — университетские клиники Гента и Антверпена, а также медицинский центр Университета имени Эразма Роттердамского.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.