В Нидерландах три человека погибли при наезде автомобиля на группу велосипедистов

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате наезда автомобиля на группу школьников-велосипедистов в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов. Об этом сообщает региональный телеканал Omroep Zeeland.
Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (13:30 мск) на автодороге в районе населенного пункта Терхоле. Автомобиль въехал в группу детей, участвовавших в школьной поездке, и сопровождавших их взрослых. В результате погибли двое детей и один взрослый.
Еще четверо детей в тяжелом состоянии экстренно доставлены в ближайшие больницы в Бельгии и Нидерландах. Среди них — университетские клиники Гента и Антверпена, а также медицинский центр Университета имени Эразма Роттердамского.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.