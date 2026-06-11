В Нидерландах три человека погибли при наезде автомобиля на группу велосипедистов

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени (13:30 мск) на автодороге в районе населенного пункта Терхоле. Автомобиль въехал в группу детей, участвовавших в школьной поездке, и сопровождавших их взрослых. В результате погибли двое детей и один взрослый.