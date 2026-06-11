Вода бьет из-под асфальта: улицу Грузинскую затопило

Водопроводную трубу прорвало на улице Грузинской в Нижнем Новгороде 11 июня. Об этом ИА «Время Н» сообщили очевидцы происшествия.
Вода бьет из-под асфальта, грунт вокруг сильно размыло.
Въезд на улицу со стороны Большой Покровской перекрыт. На дороге образовалась автомобильная пробка.
Ранее гейзер высотой в несколько метров забил из-под асфальта на улице Ошарской.
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