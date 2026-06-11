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Жителю Воронежской области грозит до 5 лет за убийство собак

Пьяный мужчина в воронежском селе убил трех псов арматурой, еще одну собаку покалечил.

Источник: Комсомольская правда

В воронежской Россоши будут судить 52-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Пьяный в селе Еленовка жестоко избил несколько собак фрагментом арматуры. В результате три пса погибли, еще один получил увечья.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения в Россошанский райсуд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщили в Россошанской межрайоной прокуратуре.

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