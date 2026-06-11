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Подростка задержали за серию поджогов в Крупском районе

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Подростка подозревают в серии поджогов в одном из населенных пунктов Крупского района, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По данным ведомства, в мае в Крупский районный отдел поступило несколько сообщений о пожарах в поселке Бобр. В результате огнем были повреждены хозяйственные постройки и жилой дом.

Установлено, что во всех случаях возгорания начались с внешней стороны зданий, что указывало на поджог. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.

«Подросток свою вину в содеянном полностью признал и рассказал следователям, что совершал поджоги из-за скуки: хотел посмотреть на работу пожарных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парень состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Семья ранее была признана находящейся в социально опасном положении.

По данным СК, подросток злоупотреблял алкоголем, курил и уже попадал в поле зрения милиции. Кроме того, в отношении него расследуется дело о хулиганстве — он повредил кровлю магазина.

Действия подростка квалифицированы по статьям об умышленном повреждении имущества общеопасным способом и хулиганстве. Уголовные дела объединены в одно производство.

С санкции прокурора он заключен под стражу, добавили в пресс-службе.