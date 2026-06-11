От скуки хотел посмотреть на работу пожарных: в Крупском районе поймали серийного поджигателя, который действовал всегда по одному и тому же сценарию

О подростке известно, что он стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Крупского района, его семья уже полгода признана находящейся в социально опасном положении. В целом, поджигатель уже «отмечался» в поле зрения милиции злоупотреблением спиртным, курением, и ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников милиции и даже уголовным делом о хулиганстве за повреждение кровли в магазине.