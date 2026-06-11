От скуки хотел посмотреть на работу пожарных: в Крупском районе поймали серийного поджигателя, который действовал всегда по одному и тому же сценарию

Следственный комитет Беларуси сообщил, что правоохранители задержали серийного поджигателя в Крупском районе, который действовал всегда по одному и тому же сценарию.
Поджоги произошли в поселке Бобр на Крупщине в мае 2026-го сразу в нескольких строениях. Огонь повредил как хозяйственный постройки, так и жилой дом. Следователи замечают:
«Во всех случаях очаг возгорания находился с внешней стороны зданий, что свидетельствовало о занесенном источнике возгорания — поджоге».
Правоохранители оперативно установили и задержали поджигатели. Им оказался 17-летний подросток — местный житель. Он уже признал вину в полном объеме, а причиной своих действий назвал… скуку. Мол, хотел посмотреть на работу пожарных.
О подростке известно, что он стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Крупского района, его семья уже полгода признана находящейся в социально опасном положении. В целом, поджигатель уже «отмечался» в поле зрения милиции злоупотреблением спиртным, курением, и ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников милиции и даже уголовным делом о хулиганстве за повреждение кровли в магазине.
Следователи занимаются не только установлением ущерба, всех и обстоятельств произошедшего, но и прорабатывают возможную причастность задержанного к другим преступлениям такого плана в Крупском районе.
Подросток взят под стражу, его действия квалифицированы по уголовным статьям об умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом, и хулиганстве. Дела соединили в одно производство.
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