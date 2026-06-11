Волгоградский блогер Ульянов раскошелился на трёх адвокатов

Супруга блогера Елена Ульянова ранее сообщила: прокуратура на его жалобы не реагирует. За шесть месяцев на них не откликнулся ни один представитель надзорного ведомства. Волгоградка настаивает: речь идёт о преследовании «неугодного человека», цель — причинить ему «максимальный ущерб».