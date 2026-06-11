Волгоградский блогер Ульянов раскошелился на трёх адвокатов

Блогер Алексей Ульянов предпринимает попытки выйти из СИЗО. Ему вменяют вымогательство, в том числе, в составе организованной группы. Скоро полгода, как он остаётся под арестом.
Очередная его жалоба принята к рассмотрению Центральным райсудом накануне, 10 июня. И подозреваемый раскошелился сразу на трёх адвокатов: его интересы будут представлять Александр Адамчук, Денис Алтухов и Марина Артеменко.
Супруга блогера Елена Ульянова ранее сообщила: прокуратура на его жалобы не реагирует. За шесть месяцев на них не откликнулся ни один представитель надзорного ведомства. Волгоградка настаивает: речь идёт о преследовании «неугодного человека», цель — причинить ему «максимальный ущерб».
По её данным, рассматривать дело в Центральном райсуде будет Марина Третьякова, которая вынесла решение об аресте Ульянова.
Блогера задержали 2 декабря 2025 года. Его дело связывают с делом администратора ТГ-канала «Остров свободы» Михаила Серенко. По данным следствия, Ульянов вымогал у известных жителей региона от 100 тысяч до 6 млн рублей за нераспространение порочащих сведений.
Ранее стало известно, что дело замруководителя волжского МАУ «СГТ» Сергея Петрова передано в суд. Ему инкриминируют миллионные откаты и взятки.