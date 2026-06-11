В Пермском крае оползень перекрыл движение по железной дороге

Пермские следователи начали проверку остановки электропоезда возле станции Чусовая. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Инцидент произошел днем. Сильные дожди размыли горные склоны и грязевой поток сошел на железную дорогу.
Электропоезд был вынужден остановиться, так как движение по рельсам оказалось заблокировано. При этом инциденте никто не пострадал. Движение поездов по этой ветке пока приостановлено. Начались восстановительные работы.
На месте работают следователи Центрального МСУТ СК России. Также там работают сотрудники Пермской транспортной прокуратуры, они проверяют исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о защите прав пассажиров.