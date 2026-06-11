Дрон ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области, есть погибшая

В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу погибла женщина, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщает Оперативный штаб Белгородской области.
Атака произошла в селе Вознесеновка. Дрон нанес удар по общественному транспорту, находившемуся на маршруте. Женщина, получившая тяжелые ранения при взрыве, скончалась на месте до прибытия медиков.
В Шебекинскую центральную районную больницу были доставлены 11 пострадавших. По предварительным данным, у двоих мужчин и пяти женщин зафиксированы ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще четверо пассажиров, по словам врачей, получили акубаротравмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Транспортное средство в результате атаки получило повреждения. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.