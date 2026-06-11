Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области, есть погибшая

В Белгородской области БПЛА атаковал рейсовый автобус, находившийся на маршруте. Женщина скончалась от тяжелых ранений, 11 пассажиров госпитализированы. У пострадавших диагностированы ссадины, осколочные ранения и акубаротравмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу погибла женщина, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщает Оперативный штаб Белгородской области.

Атака произошла в селе Вознесеновка. Дрон нанес удар по общественному транспорту, находившемуся на маршруте. Женщина, получившая тяжелые ранения при взрыве, скончалась на месте до прибытия медиков.

В Шебекинскую центральную районную больницу были доставлены 11 пострадавших. По предварительным данным, у двоих мужчин и пяти женщин зафиксированы ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще четверо пассажиров, по словам врачей, получили акубаротравмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Транспортное средство в результате атаки получило повреждения. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше