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В центре Перми пожарный спас переставшую дышать девушку

Вместе с ней огнеборец дождался медиков.

Пожарный спас переставшую дышать девушку в центре Перми, рассказали в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Всё произошло у библиотеки имени Горького.

«Сотрудник пожарной части № 60 двадцать второго отряда противопожарной службы Пермского края Роман Мулин заметил девушку, которая нуждалась в помощи. Огнеборец вызвал скорую. Но во время ожидания медиков девушка потеряла сознание и перестала дышать. Роман сразу начал реанимационные мероприятия», — сообщили в министерстве.

Благодаря оперативно полученной помощи девушка пришла в себя. Пожарный оставался рядом с ней до тех пор, пока не приехала скорая.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Кунгуре во время пожара из многоквартирного дома спасли 19 жителей. В их числе были восемь детей. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.