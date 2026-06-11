В центре Перми пожарный спас переставшую дышать девушку

Пожарный спас переставшую дышать девушку в центре Перми, рассказали в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.
Всё произошло у библиотеки имени Горького.
«Сотрудник пожарной части № 60 двадцать второго отряда противопожарной службы Пермского края Роман Мулин заметил девушку, которая нуждалась в помощи. Огнеборец вызвал скорую. Но во время ожидания медиков девушка потеряла сознание и перестала дышать. Роман сразу начал реанимационные мероприятия», — сообщили в министерстве.
Благодаря оперативно полученной помощи девушка пришла в себя. Пожарный оставался рядом с ней до тех пор, пока не приехала скорая.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Кунгуре во время пожара из многоквартирного дома спасли 19 жителей. В их числе были восемь детей. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.