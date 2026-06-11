В Пермском крае из-за оползня встала электричка

На опубликованных следователями кадрах видно, как рабочие устраняют последствия оползня. Что дальше произошло с электричкой, точно неизвестно, но в пресс-службе Пермской пригородной компании ранее говорилось, что маршрут электрички ограничивается до станции Шибаново. Судя по всему, на станции ее будут осматривать.