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В Пермском крае из-за оползня встала электричка

На месте проводят восстановительные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае, вблизи станции Чусовая, днем 11 июня электричка, следующая маршрутом Пермь 2 — Чусовская, встала из-за оползня.

— Пострадавших в результате инцидента нет, специалисты проводят восстановительные работы, устраняются последствия нештатной ситуации. Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили следователи на транспорте.

На опубликованных следователями кадрах видно, как рабочие устраняют последствия оползня. Что дальше произошло с электричкой, точно неизвестно, но в пресс-службе Пермской пригородной компании ранее говорилось, что маршрут электрички ограничивается до станции Шибаново. Судя по всему, на станции ее будут осматривать.