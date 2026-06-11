Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный ветер повалил около 20 деревьев на Гродненщине

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Подразделения МЧС ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Гродненской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям в четверг.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что из-за сильного ветра порывами до 17 м/с произошло уже 19 случаев падения деревьев в Дятловском, Вороновском и Сморгонском районах. Кроме того, в Дятловском районе поваленные деревья повредили кровли двух жилых домов.

«Для ликвидации последствий задействованы 14 спасателей и 5 единиц техники МЧС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, спасатели продолжают мониторинг обстановки в регионе.

Ранее Белгидромет предупредил, что в четверг на большей части территории республики ожидаются грозы и дождь, а порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

На пятницу в стране объявлен оранжевый уровень опасности в связи с резким понижением температуры. Так, согласно прогнозам, средняя температура воздуха по республике в предстоящие сутки понизится почти на 10 градусов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше