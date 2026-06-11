Сильный ветер повалил около 20 деревьев на Гродненщине

Там отметили, что из-за сильного ветра порывами до 17 м/с произошло уже 19 случаев падения деревьев в Дятловском, Вороновском и Сморгонском районах. Кроме того, в Дятловском районе поваленные деревья повредили кровли двух жилых домов.
«Для ликвидации последствий задействованы 14 спасателей и 5 единиц техники МЧС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет, спасатели продолжают мониторинг обстановки в регионе.
Ранее Белгидромет предупредил, что в четверг на большей части территории республики ожидаются грозы и дождь, а порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.
На пятницу в стране объявлен оранжевый уровень опасности в связи с резким понижением температуры. Так, согласно прогнозам, средняя температура воздуха по республике в предстоящие сутки понизится почти на 10 градусов.