Более 50 воронежцев получили долг по зарплате на общую сумму более 7 млн руб

Более 7 млн рублей долгов по зарплате получили воронежцы через суд. Добиться выплаты задолженности и компенсации морального вреда с ООО «Квант» удалось прокуратуре Железнодорожного района. За период с 2025 года по настоящее время прокурорские сотрудники подали более 50 исков к предприятию, которые удовлетворены судом в полном объеме.