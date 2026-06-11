Петербуржец доказал в суде подделанные Rolex и выиграл дело

В Петербурге мужчину обвинили в недостоверном декларировании часов с надписью Rolex, которые он привёз из Стамбула. Фигурант отрицал подлинность изделия. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, по возвращению в Пулково пассажир задекларировал 15,5 тысяч долларов наличными и предъявил часы, указав, что это подделка за 300 долларов, подаренная другом.