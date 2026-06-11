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Полицейские установили водителя, сбившего столбы в Нижегородской области

После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили личность водителя, сбившего фонарные столбы в деревне Кузьминка. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Инцидент произошел вечером 9 июня. Водитель не справился с управлением и сбил столбы у одного из домов по ул. Талалушкина. Он скрылся с места происшествия в сторону ул. Дубравной.

Полицеские разыскали водителя и доставили его в ОВД. Автомобилист рассказал, что испугался ответственности за свои действия. Машина, которой он управлял, принадлежала его матери.

В отношении молодого человека составлены административные протоколы о повреждении дорожных сооружений и оставлении водителем места ДТП.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в страшном ДТП в Нижегородской области.