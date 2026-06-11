Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество погибших при повторном ударе ВСУ по Белой Березке увеличилось до двух

В больнице скончался второй пострадавший при обстреле поселка Белая Березка Брянской области. Ранее сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших. Власти региона заявили о поддержке семей и оказании помощи всем, кто пострадал в результате обстрела.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В больнице скончался второй пострадавший в результате обстрела поселка Белая Березка Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере MAX.

Мужчина получил тяжелые ранения во время атаки и находился под наблюдением врачей, однако спасти его не удалось.

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких… Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», — написал глава области.

Ранее сообщалось об одном погибшем и троих раненых в результате этого удара по населенному пункту.