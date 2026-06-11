Количество погибших при повторном ударе ВСУ по Белой Березке увеличилось до двух

В больнице скончался второй пострадавший в результате обстрела поселка Белая Березка Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере MAX.
Мужчина получил тяжелые ранения во время атаки и находился под наблюдением врачей, однако спасти его не удалось.
«Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких… Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», — написал глава области.
Ранее сообщалось об одном погибшем и троих раненых в результате этого удара по населенному пункту.