Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Стародуба со стороны ВСУ, в том числе 16-летний подросток. Удары наносились по автозаправочным станциям, в результате чего осколками повреждено пять гражданских автомобилей. Один раненый в тяжелом состоянии эвакуирован в Брянск.