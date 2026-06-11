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Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Стародуба со стороны ВСУ, в том числе 16-летний подросток. Удары наносились по автозаправочным станциям, в результате чего осколками повреждено пять гражданских автомобилей. Один раненый в тяжелом состоянии эвакуирован в Брянск.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Стародубе Брянской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины получили ранения семь мирных жителей, в том числе 16-летний подросток. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, целью украинских сил стали городские автозаправочные станции. В ходе атаки осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его эвакуировали бригадой скорой помощи в Брянск для проведения экстренного лечения. Остальным раненым оказывается необходимая медицинская помощь на месте и в местных учреждениях здравоохранения.