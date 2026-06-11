В Пермском крае на территорию города зашёл медведь

Медведь зашёл на территорию города в Пермском крае. О диком звере, замеченном в пределах населённого пункта, сообщила администрация Губахинского муниципального округа.
Хищника видели в Гремячинске.
«В настоящее время в городе проводятся мероприятия по отпугиванию дикого медведя, забредшего в пределы населённого пункта. Стрельба ведётся холостыми патронами в воздух. Цель — заставить животное покинуть территорию города», — сообщила администрация округа.
Жителей попросили не паниковать и соблюдать меры предосторожности.
«Не приближайтесь к месту, где проводятся мероприятия по отпугиванию. Держитесь подальше от лесных массивов и окраин», — добавили власти.
Также жителям округа посоветовали закрывать окна и двери домов.
Напомним, на днях туристы заметили на тропе, ведущей к камню Помянённый (Колчимский), следы медведя. Об этом рассказали в Дирекции ООПТ Пермского края. Специалисты предположили, что зверь вышел на тропу в поисках пищи.