Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае на территорию города зашёл медведь

Его пытаются прогнать с помощью стрельбы.

Медведь зашёл на территорию города в Пермском крае. О диком звере, замеченном в пределах населённого пункта, сообщила администрация Губахинского муниципального округа.

Хищника видели в Гремячинске.

«В настоящее время в городе проводятся мероприятия по отпугиванию дикого медведя, забредшего в пределы населённого пункта. Стрельба ведётся холостыми патронами в воздух. Цель — заставить животное покинуть территорию города», — сообщила администрация округа.

Жителей попросили не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

«Не приближайтесь к месту, где проводятся мероприятия по отпугиванию. Держитесь подальше от лесных массивов и окраин», — добавили власти.

Также жителям округа посоветовали закрывать окна и двери домов.

Напомним, на днях туристы заметили на тропе, ведущей к камню Помянённый (Колчимский), следы медведя. Об этом рассказали в Дирекции ООПТ Пермского края. Специалисты предположили, что зверь вышел на тропу в поисках пищи.