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Суд приговорил четверых школьников из Апатитов к срокам до 8 лет за теракты

В Мурманской области вынесли приговор четырём школьникам из Апатитов. По данным Северного флотского военного суда, подростки совершили несколько терактов по указанию неизвестного куратора, который обещал им деньги.

Источник: Life.ru

История началась в апреле прошлого года. Один из несовершеннолетних познакомился в Telegram с человеком, предложившим оплату за выполнение задания. После этого подросток вместе с приятелем поджёг узел радиовещания в Апатитах.

Повреждённый объект использовали для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях и опасности при атаках беспилотников. За поджог школьник получил 25 тысяч рублей.

Через несколько дней те же подростки привлекли ещё двух друзей и устроили новый поджог на железнодорожной станции. Там пострадали два погрузочно-транспортных мотовоза, ущерб оценили более чем в 260 тысяч рублей.

Свои действия они снимали на камеру, чтобы подтвердить выполнение задания перед куратором. Суд признал всех четверых виновными. Троим назначили 8 лет, 7 лет 6 месяцев и 6 лет в воспитательной колонии. Четвёртый фигурант к моменту приговора уже стал совершеннолетним. Ему дали 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Life.ru писал, что суд отклонил жалобу студента, осуждённого за подготовку поджога военкомата. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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