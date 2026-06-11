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Пять дней без еды и связи: Трое мужчин чудом не погибли в сибирской тайге, собирая черемшу

В Иркутской области нашли трёх пожилых мужчин, которые пропали во время сбора черемши. Они провели пять дней без еды на берегу и ждали помощи. Об этом рассказали пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: Life.ru

Трое пенсионеров чудом дождались спасения в Приарганье. Видео © VK/ ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчины 67, 64 и 61 года уехали за черемшой 6 июня и перестали выходить на связь. После этого начались поиски с участием полиции, спасателей и волонтёров. Как выяснилось, лодка сборщиков перевернулась. Добраться обратно самостоятельно они не смогли и всё это время оставались на берегу.

«Они пять дней без еды провели на берегу, ожидая спасения. Их лодка перевернулась. Сегодня их нашли полицейские», — сообщили в полиции.

Сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает. История закончилась редким счастливым финалом: после пяти дней ожидания всех троих удалось найти живыми.

Ранее в Балашихе спасатели вывели из леса двух заблудившихся 12-летних мальчиков. У детей был с собой мобильный телефон, поэтому они смогли сообщить о своей беде.

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