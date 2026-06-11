Пять дней без еды и связи: Трое мужчин чудом не погибли в сибирской тайге, собирая черемшу

Мужчины 67, 64 и 61 года уехали за черемшой 6 июня и перестали выходить на связь. После этого начались поиски с участием полиции, спасателей и волонтёров. Как выяснилось, лодка сборщиков перевернулась. Добраться обратно самостоятельно они не смогли и всё это время оставались на берегу.