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Медведев: Для восстановления «Обороны Севастополя» будет сделано всё необходимое

Деньги на восстановление разрушенной панорамы «Оборона Севастополя» уже найдены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета «Единой России». По его словам, для возвращения музея-панорамы к жизни будет сделано всё необходимое.

Источник: Life.ru

«Для восстановления разрушенной панорамы “Оборона Севастополя” будет сделано всё, деньги уже найдены», — подчеркнул Медведев.

Медведев также отметил, что Россия не собирается разрушать культурные объекты на Украине. При этом, по его словам, там есть другие «весьма привлекательные цели», о которых Вооружённым силам РФ забывать не следует.

В ночь на 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» — одному из главных символов города-героя и объекту культурного наследия. Атака произошла около трёх часов ночи, после чего в здании начался сильный пожар с угрозой обрушения кровли.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, практически полностью уничтожено. При этом исторические фрагменты подлинной панорамы Франца Рубо чудом уцелели: на момент атаки они находились в другом филиале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее варварским актом вандализма. В Кремле ранее заявляли, что музей обязательно восстановят. По оценкам, на возвращение панорамы «Оборона Севастополя» может уйти минимум пять лет.

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