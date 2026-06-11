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Молодая волгоградка пойдет под суд за смертельное ДТП с велосипедисткой

19-летняя девушка села за руль нетрезвой, нарушила ПДД и стала виновницей трагедии.

В рабочем поселке Елань судьбу 19-летней автолюбительницы, устроившей смертельное ДТП, решит суд — дело уже принято к производству, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, 18 ноября минувшего года девушка села за руль «девятки», не имея прав и будучи нетрезвой. На перекрестке улиц Московской и Киквидзе она нарушила ПДД и врезалась в велосипедистку, которая ехала по Московской. От столкновения женщина на двухколесном транспорте получила такие тяжелые травмы, что помочь врачи ей не успели. Несмотря на это Автолюбительница нажала на педаль газа и скрылась с места аварии.

За такие «подвиги» молодой девушке грозит до 12 лет лишения свободы. А в областном центре за наезд электросамокатчика на пешехода наказание понесли его родители.