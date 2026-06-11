Молодая волгоградка пойдет под суд за смертельное ДТП с велосипедисткой

По версии следствия, 18 ноября минувшего года девушка села за руль «девятки», не имея прав и будучи нетрезвой. На перекрестке улиц Московской и Киквидзе она нарушила ПДД и врезалась в велосипедистку, которая ехала по Московской. От столкновения женщина на двухколесном транспорте получила такие тяжелые травмы, что помочь врачи ей не успели. Несмотря на это Автолюбительница нажала на педаль газа и скрылась с места аварии.