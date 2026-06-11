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СК: в реке Неман найдено тело 22-летнего советчанина, утонувшего 7 июня

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Советске следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели местного жителя, тело которого было обнаружено в четверг, 11 июня, в реке Неман в черте города. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Личность погибшего установлена. Им оказался 22-летний местный житель. По предварительным данным, в ночь на 7 июня 2026 года молодой человек на берегу реки в компании употреблял алкоголь, после чего пошел купаться и погиб. Его тело обнаружить водолазам МЧС удалось только сегодня», — отмечается в сообщении.

Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах и настоятельно рекомендует воздержаться от купания после употребления спиртных напитков и не оставлять нетрезвых людей без присмотра у воды.

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